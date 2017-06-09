T.O.P生命跡象穩定 院方：仍需與精神科面談NOWnews今日新聞 (2017-06-09 09:08)
男團BIGBANG團員T.O.P被爆出吸食大麻後，消息震驚外界，而在6日又驚傳服藥過量送醫，在昨（8）日終於狀況好轉，T.O.P的母親探視過後表示已睜開眼且能夠認人。院方則出面透露，T.O.P仍需要接受精神科治療。
T.O.P在6日傳出服藥過量昏迷，被緊急送醫後，7日院方證實T.O.P當時狀況不樂觀，一直在深沉的沉睡狀態，在昨日終於傳出好轉的消息。而T.O.P目前所在的梨花大學附屬木洞醫院院方透露，現在T.O.P意識已恢復，生命跡象穩定，可以離開加護病房，但是需要與精神科面談，因此被判定要留在安全病房治療。
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