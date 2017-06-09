▲楊丞琳透露得了A型流感，並取消這幾天的活動，在家休養。（圖／翻攝自臉書，2017.06.09）

楊丞琳日前才歡慶33歲生日，不僅甜蜜收下男友李榮浩送給的名牌包，更拿下Hito流行音樂獎的最受歡迎女歌手，可謂愛情、事業兩得意。但昨（8）日楊丞琳在臉書透漏自己得了A型流感，高燒兩天使得全身痠痛，決定將這兩天的行程都取消，在家好好休養身體。

楊丞琳在臉書表示得了A型流感，她無奈地說：「拜託得流感的人，戴上口罩。不能戴口罩，就盡量別出現在公共場所。」隨後也認為是自己抵抗力太差，才會一感冒就如此嚴重，高燒兩天的楊丞琳更大嘆感冒好痛苦，並說「骨頭好酸，喉嚨好痛，鼻子好塞，身體好軟」，只好將這兩天的活動都取消，在家休息。不少粉絲看到偶像生病，很是心疼，紛紛替楊丞琳打氣，希望她能快點好起來，更有網友打趣說：「李榮浩請多加照顧丞琳」。

▲楊丞琳在生日時，收到李榮浩送她的名牌包。（圖／翻攝自臉書，2017.06.09）