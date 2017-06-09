影／顛覆風格 G-Dragon悲傷演繹主打曲《無題》NOWnews今日新聞 (2017-06-09 08:47)
南韓天團BIGBANG團長G-Dragon終於在時隔4年，發行新的迷你專輯，昨（8）日已經將專輯中5首歌曲音源全部公開。甚至還在同一天將主打曲《無題》的MV釋出，抒情的曲風讓影片一公布就有超高的點閱率。
首波發行的主打曲《無題》MV，是一首講述分手後心境的歌，曲子開頭用簡單的鋼琴搭配G-Dragon清柔的嗓音唱著歌詞，「想要你回到我身邊，我明白那是一件困難的事情，也明白你害怕再次受到傷害」，與過去的主打曲風格完全不一樣，走的是抒情哀傷的氛圍。而MV同樣是簡約風，G-Dragon站在天海一體的風景旁藉由不斷變換的背景顏色，時而深時而淺，鏡頭時而近時而遠，有種說不出的滄桑美感，讓人更能感受到G-Dragon詮釋歌曲的意境。
另外，G-Dragon這張迷你專輯的名稱《權志龍》正是他的本名，專輯以他經歷的歷程作為創作理念，透過專輯告訴大家他第3幕人生的開始，也讓粉絲感受到「權志龍」最真實的一面。
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