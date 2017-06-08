▲江美琪（右）邀請到小宇到直播音樂會一同獻唱。（圖／men’s uno提供，2017.06.08）

江美琪重返歌壇後，開始線上直播音樂會，日前來到了第三集，特別邀請到小宇一同飆歌，不過江美琪看到小宇，馬上向他「追債」邀歌，小宇當場答應將江美琪排在還債的「第二順位」。

小宇推出新專輯後行程滿檔，好不容易有了喘息的時間，卻被一堆歌債追著跑，這次來上江美琪的直播音樂會，竟又被「追債」，他笑說首先要還債的就是入圍金曲獎最佳女歌手的艾怡良，隨後，小宇也對江美琪笑喊：「好啦！下一個就是你！」而被問到今年最看好的男女歌王，小宇笑答：「男生我滿看好林宥嘉的，女生就是艾怡良囉！」對於自己這張新專輯能不能得到明年的金曲獎，他倒是看得開，笑說：「沒想這麼多耶！努力專心做好專輯才是首要目標。」

▲江美琪重返歌壇後，開始線上直播音樂會。（圖／men’s uno提供，2017.06.08）

而近期同婚議題廣受關注，江美琪新歌配合婚姻平權拍攝概念影片，她說：「為認為每個人都有被愛及愛人的權利。」同時，小宇也表示自己新專輯中有一首歌是為了同志朋友而寫，兩人不忘在直播上齊聲呼喊愛最大，一同為「愛」發聲。

▲小宇新專輯中有一首為了同志朋友而寫的歌。（圖／men’s uno提供，2017.06.08）