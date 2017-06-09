菲爾柯林斯中央社 (2017-06-09 02:30)
流行樂壇長青唱將菲爾柯林斯重摔，傷口很深靠近眼睛，宣佈兩場在倫敦的演唱會延期至11月。（摘自菲爾柯林斯臉書）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年6月9日
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菲爾柯林斯演唱會延期【中央社】