菲爾柯林斯重摔頭裂縫 倫敦演唱會延期中央社 (2017-06-09 02:01)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯8日專電）流行樂壇長青唱將菲爾柯林斯重摔，傷口很深靠近眼睛，宣佈兩場在倫敦的演唱會延期至11月。
菲爾柯林斯（Phil Collins）日前半夜時分在飯店房裡，正要走進浴室，不慎重摔頭碰椅子裂了很深的傷口，這傷口靠近眼睛得縫合，醫生囑咐務必留院觀察。
這位流行歌壇長青唱將因足下垂（Foot Drop），先前背部曾動手術，以致有時行動不便。足下垂指腳的前半部，完全無法主動背屈與內、外翻，行走時腳趾沿地面拖行，通常足下垂是因抬腳的肌肉無力或麻痺導致的。
他原本當地時間8日與9日在倫敦皇家亞伯特廳（Royal Albert Hall）舉行的演唱會，也因此被迫延期至11月，菲爾柯林斯誠摯向粉絲致歉。1060609
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