得不到媽媽認同 納豆難過：希望她能稱讚我NOWnews今日新聞 (2017-06-09 00:00)
納豆除了是新生代的主持人，同時也是舞台劇、戲劇演員，更一度入圍金馬獎最佳男配角，演藝事業之餘，餐飲副業也經營得有聲有色。在校成績名列前茅的納豆從師大附中畢業後，選擇與父母期望相違背的台北藝術大學戲劇系就讀，為此也鬧了一場家庭革命。
納豆從高中開始就參加戲劇社，因為師大附中男多女少，但戲劇社比較特別是，男女比例竟各半，開玩笑說：「哇，這樣的社團怎麼可以不參加？」之後便認真投入戲劇表演，甚至在高三那年順利甄試上北藝大戲劇系。
不過納豆媽卻認為兒子讀高中，補習費交這麼多，以後應該要考台大、政大，走比較正規的道路，「怎麼會你高中的興趣只是喜歡表演，怎麼會後來發瘋去當演戲的人。」對於媽媽的想法，他認為這是上一代的思想，父母永遠不知道下一代會變化出不同的可能性，「沒有人會知道一個小孩他未來會怎麼樣，但是重點是他做他喜歡做的事情的時候，那是無可限量的。
納豆認為，或許是傳統觀念的影響，媽媽永遠不會在大家面前稱讚自己，「好像稱讚我們他會很難過一樣。」更舉例：「比如說我出去外面，外面路人跟我合照，我媽在旁邊就這樣子，喔他很胖啦，他很怎樣。」納豆認為，父母應該適時給予正面鼓勵，對小孩會有很大的幫助，「我超希望我媽媽可以稱讚我。」《誰來晚餐》9日21：00公視播出。
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