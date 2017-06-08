行政院陸委會今天(8日)公布最新民調，超過8成受訪者認為中國大陸壓縮台灣的國際空間已造成傷害。陸委會指出，中國大陸以政治因素打壓台灣的國際參與，已讓台灣民眾逐漸累積負面觀感，陸委會呼籲陸方認真回應台灣的民意。另一方面，「兩岸交流速度」是陸委會長期執行的民調項目，這次民調認為「太慢」的比率升高，陸委會將持續觀察後續發展。

陸委會發言人邱垂正8日在例行記者會上表示，根據陸委會今年度第二次例行民調結果顯示，有73.4%的受訪者不認同中國大陸強調「兩岸同屬一個中國」的政治前提，以及矮化台灣為地方政府的做法；超過8成受訪者認為中國大陸持續打壓我國際空間，已傷害台灣應有權益，並認為中國大陸應正視中華民國存在的事實。

邱垂正指出，中國大陸一再對兩岸互動及台灣的國際參與片面設置政治障礙、緊縮兩岸交流，並持續打壓我國際空間，阻礙兩岸關係良性發展，更迴避與我溝通對話，「確確實實傷害台灣民眾切身的權益與福祉」，因而逐漸累積對中國大陸不友善的負面觀感，恐成為兩岸關係發展的不利因素。邱垂正說：『(原音)(陸方)這是非常不當且錯誤的作為，無法得到台灣民眾的認同。我們呼籲對岸應正確理解，以及認真回應台灣民意。』

針對文山社區大學學程經理人李明哲遭對岸逮捕事件，陸委會的民調指出，近7成民眾認為陸方至今未公布具體事證，也未正式通報我方和同意家屬探視等做法，已傷害台灣民眾的權益。陸委會也呼籲陸方給予家屬與台灣政府一個合理、明確的交待，以真正落實文明法治、保障基本人權。

至於長期觀察的兩岸議題，陸委會指出，主張「廣義維持現狀」的受訪者仍占絕大多數，為80.9%；值得注意的是，在兩岸交流速度方面，認為「剛剛好」的是31.3%、「太快」是6.7%、「太慢」是45.0%，陸委會說，交流速度太慢的比率有增加，或許是跟近期兩岸整體情勢、中國大陸對台採取人員往來限制及緊縮作為有關，後續相關民意發展仍有待觀察。

這項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在6月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,076份，信賴度為95%，抽樣誤差正負2.99%。