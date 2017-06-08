（中央社記者魯鋼駿桃園8日電）台大創新設計學院以正式學分課程，今年再度與至善高中合作，由高中端提供專業攝影器材與受過攝影訓練的學生，一同走進大溪取景，嘗試用影像說故事。



台大創新設計學院與食養城市人文農創團隊，共同策劃「影像戰鬥營」主題課程，並於桃園市至善高中進行跨學制、跨領域的創新合作教育，由至善表演藝術科提供專業攝影器材，與台大學生相互合作學習。



至善高中表示，經過3年電影拍攝訓練課程的表演藝術科畢業生，與台大各系所學生，以大溪作為拍攝的空間場域及創作素材，透過實作訓練及影像敘事的「書寫」能力與思維，建構對於現實、幻覺、時空等社會關係的實踐。



至善高中指出，由於大部分台大學生對於專業攝影器材並不太熟悉，因此請來至善表演藝術科的學生一起參與，發揮平日所學的影像課程專業技能。



至善表藝系學生表示，非常開心能夠和頂尖的大學生一起拍片工作，過程當中的相處和溝通，反而是最能夠相互學習以及成長的部分，更多了許多課堂上體會不到的成就感。



這次「影像戰鬥營」課程指導老師、也是2014金鐘獎「非戲劇類最佳導演」得主的吳米森表示，這次課程除了電影敘事實務教學外，過程中指揮調度工作，包含選角、訓練、排練、攝影、場面調度、剪輯、聲音、表演、戲劇、故事、文學等，都必須靠學生獨立完成，而透過實際的操作，學習如何溝通協調、組織分配、細節規劃以及解決困難，也讓大學生體會到各行各業的專業素養。1060608