（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市長柯文哲市長室主任蔡壁如今天首度到台北市議會備詢，認為柯文哲上任2年多來，頭髮白很多、脾氣也變好。而她也相當清楚，自己的角色是傳真機。



國民黨市議員戴錫欽下午質詢時，要求蔡壁如說明柯文哲2年來表現。蔡壁如說，柯最大改變是頭髮白很多、脾氣變好，至於外界質疑她干政，與柯文哲關係好比前國安會秘書長金溥聰與前總統馬英九，她與柯文哲異口同聲地說「不一樣。」



蔡壁如強調，她只是公務員，對市政府、法案、政策、法規都很陌生，今天是生平第一次踏入議會備詢，相當緊張，為此還特別準備小抄。至於公開或私下是否提供柯文哲市政建議，她說，「很少，我很清楚自己的角色，就是傳真機。」



柯文哲說，蔡壁如記憶力很好，負責整理會議紀錄、資料。他也說，自己上任後一定是愈來愈好，決策都在市長室會議check後才出去，而與以往相比，是他以前都是被別人拜託，現在是每天拜託別人。1060608