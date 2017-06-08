慰問車禍家屬 林明溱籲重視兒童安全椅中央社 (2017-06-08 17:14)
（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）許姓一家日前發生車禍，被母親抱在懷中的女童拋飛亡，南投縣長林明溱今天慰問許家，也呼籲大眾，兒童要坐汽車安全座椅。
36歲張姓男子3日駕駛吉普車，載著懷孕28週的29歲許姓女友，及5歲與2歲女兒，行經國道3號南投服務區南下匝道入口時，疑因右後輪脫離而失控翻覆，當時許女抱著2歲女兒坐在副駕駛座，車輛翻滾，2歲女童撞破擋風玻璃拋飛，傷重不治，事故共釀1死、3傷。
許女一家設籍集集鎮。南投縣長林明溱今天與縣府社會及勞動處長林俊梧，到名間鄉殯儀館慰問喪家，致新台幣8萬元慰問金，表達縣府關心之意，並向身亡的許姓女童上香致意，也安慰女童母親許女要堅強節哀。
由於許女家庭經濟不佳，林明溱指示社會及勞動處必要時提供協助，幫忙許家度過難關。林明溱提醒許女及張男，以後應多注意車況，除大人要繫上安全帶，幼童也要安置後座的兒童安全座椅，才能確保安全。
林明溱也公開呼籲，希望民眾行車前檢查車況，定期車輛保養，以減低車輛故障而釀意外，兒童更應坐在安全座椅，所有乘客確實繫上安全帶；近期天氣多變，遇大雨應減速行駛、保持安全距離、儘量遠離大型車、確實遵守交通法規，以保障行車安全。1060608
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