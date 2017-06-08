（中央社記者朱則瑋台北8日電）台北市議員戴錫欽今天質詢市長柯文哲時說，市府鼓勵企業贊助世大運，但有家大陸公司左手贊助，右手接世大運工程，似乎有些巧合，柯文哲說，捐贈法令要回去修改。



世大運即將到來，不少企業捐贈物資、金錢。議員戴錫欽質詢時說，包括玉山銀行、統一超商，中華電信贊助商都與市府局處有業務往來，會不會有瓜田李下之嫌，畢竟拿人手短，吃人嘴軟。



戴錫欽表示，有家大陸企業公司得標世大運場館工程，總金額新台幣4000多萬元，然後再捐贈3000萬元物資給世大運，這也太巧合了吧，非常奇怪。



柯文哲回應，相關招標都是合法的，至於捐贈法令要回去修改、討論。1060608