民進黨立委陳歐珀今(8)日正式宣布參選宜蘭縣長，民進黨立院黨團總召柯建銘率領10位綠營立委到場助講，宜蘭縣議長陳文昌及12位議員也現身支持，現場湧入上千名支持者相挺。陳歐珀發表競選宣言表示，要帶領宜蘭人，「堅定走出光榮的宜蘭Way」。

陳歐珀表示，宜蘭味(Yilan Way)就是宜蘭特殊的人情味、鄉土味以及特殊的口音跟口味，宜蘭人的精神就是勤樸、正直、愛鄉土。宜蘭精神所創造的宜蘭經驗，特別展現在環保、觀光、文化及縣政治理成果上。

陳歐珀說，「綠色執政、品質保證」也是從宜蘭開始拓展到全台灣，這是宜蘭的光榮、也是宜蘭的驕傲，陳歐珀要擔起責任，帶領鄉親勇敢鬥陣向前走，堅定走出光榮的宜蘭Ｗay。

宜蘭縣議長陳文昌致詞時表示，明年宜蘭縣長選舉是政權保衛戰，攸關能否延續宜蘭價值及精神，相當的緊張，陳歐珀立委學經歷品德俱佳，擔任三星代理鄉長任內，創辦「蔥蒜節」，讓三星蔥知名度大增，是能打敗國民黨的候選人。

柯建銘強調，宜蘭是民主聖地的看板和印記，更是台灣人的驕傲，現在「承擔和堅持」的重擔落在陳歐珀身上，尤其明年縣長選舉是蔡英文執政的期中考，勝敗就是看宜蘭。

柯建銘更盛讚陳歐珀，六年來國是論壇全勤發言，做事十分有決心和毅力。陳歐珀立委的立院同僚，吳琪銘、邱泰源、尤美女、陳曼麗、蔡易餘、江永昌、高志鵬、鄭寶清及莊瑞雄等立委也都發言相挺，一致推薦陳歐珀是角逐宜蘭縣長寶座的最佳人選。