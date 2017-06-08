（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東科技大學今天與農業生物科技園區、財團法人農業科技研究院及科技部產學司農業生物技術分析與促進辦公室籌組策略聯盟，加速發展台灣動物健康產業成新興農業綠金。



屏科大與農科園區今天合辦「2017年動物疫苗與動物健康管理產業國際論壇」，會議中4單位簽署備忘錄，加強彼此間合作交流。



屏科大校長戴昌賢表示， 抗生素的濫用是台灣食安問題重要的成因之一，屏科大以技術為輔希望能與政府、民間企業合作，聯手發展動物疫苗研發，為台灣的食安進一份心力。



在科技部經費支持下，屏科大獸醫學院與7家民間企業合作成立「台灣動物疫苗佐劑產業聯盟技術服務中心」。



戴昌賢指出，共處於同一環境中的動物健康與人的健康密不可分，近年來國際重要的動物健康相關產業已經在國際企業主導下做各種整合，經濟動物疫苗製劑產業及伴侶動物健康管理產業，產值都具有大幅度上升的空間。



戴昌賢說，屏科大長期投注於動物疫苗與動物健康管理相關產業，希望透過聯盟的運作，匯聚產官學研各方能量，加速發展台灣動物健康產業成為新興的農業綠金產業。



今天的論壇，台灣、韓國、挪威及泰國等國內外學者專家共同討論水產動物疫苗發展以及水產養殖面臨的挑戰等關鍵議題。1060608