4單位策略聯盟 加速動物健康產業成綠金中央社 (2017-06-08 17:07)
（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東科技大學今天與農業生物科技園區、財團法人農業科技研究院及科技部產學司農業生物技術分析與促進辦公室籌組策略聯盟，加速發展台灣動物健康產業成新興農業綠金。
屏科大與農科園區今天合辦「2017年動物疫苗與動物健康管理產業國際論壇」，會議中4單位簽署備忘錄，加強彼此間合作交流。
屏科大校長戴昌賢表示， 抗生素的濫用是台灣食安問題重要的成因之一，屏科大以技術為輔希望能與政府、民間企業合作，聯手發展動物疫苗研發，為台灣的食安進一份心力。
在科技部經費支持下，屏科大獸醫學院與7家民間企業合作成立「台灣動物疫苗佐劑產業聯盟技術服務中心」。
戴昌賢指出，共處於同一環境中的動物健康與人的健康密不可分，近年來國際重要的動物健康相關產業已經在國際企業主導下做各種整合，經濟動物疫苗製劑產業及伴侶動物健康管理產業，產值都具有大幅度上升的空間。
戴昌賢說，屏科大長期投注於動物疫苗與動物健康管理相關產業，希望透過聯盟的運作，匯聚產官學研各方能量，加速發展台灣動物健康產業成為新興的農業綠金產業。
今天的論壇，台灣、韓國、挪威及泰國等國內外學者專家共同討論水產動物疫苗發展以及水產養殖面臨的挑戰等關鍵議題。1060608
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CJ688 吸塵器．車用吸塵器．趴趴走 機器人 吸塵器．汽車吸塵器．吸塵器 白朗．氣旋 吸塵器．REXON 吸塵器．吸塵器 乾濕．伊萊克斯 吸塵器．兩用吸塵器．吸塵器．兒童 吸塵器．吸塵器 工業．吸塵器 BV．手提 吸塵器．吸塵器 夏普．吸塵器 濾網．250W 吸塵器．dc48 吸塵器．吸塵器 Z1200．cheers 吸塵器．伊萊克斯 吸塵器 ZUA3860．歌林 吸塵器．小鋼炮 吸塵器．SHARP 吸塵器．Kozawa 吸塵器．Fujitek 吸塵器．吸塵器 Listo．充電吸塵器．550W 吸塵器
四張圖 看時力如何解決新北空屋率【NOWnews今日新聞】
金智媛「沒穿內衣」獻抱抱 朴敘俊臉紅彈開【NOWnews今日新聞】
本報社評--美國商會戳破了拚經濟的假象【中央網路報】
柯文哲出席北市公民論壇 民眾抗議（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》