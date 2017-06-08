水災善後 政院：前瞻預算不重編 滾動式檢討中廣新聞網 (2017-06-08 17:10)
6月初連續豪雨在北中南各地造成災情，行政院發言人徐國勇今天表示，前瞻基礎建設特別預算並沒有要撤回重編，現階段也不會調整，未來以每兩年為一期，將會滾動式檢討。水利署長賴建信則表示，目前執行中的相關計畫，將會移緩濟急。他並指出，針對基隆、雲林和嘉義等易淹水地區，會在2個月內提出完整的短中長期整治計畫。(李人岳報導)
6月初連續幾天豪雨在北中南各地都造成災情，閣揆林全8日在行政院會指出，這次淹水災情主因是極端短時急降雨超過現行排水保護標準，顯示氣候變遷帶來無可迴避的威脅，政府有責任繼續執行水患治理工作，前瞻建設不但有其必要性更具急迫性，必須加速推動。行政院發言人徐國勇強調，前瞻基礎建設五大項預算並沒有要撤回重編，現階段也不會調整，不過未來以每兩年為一期，將會滾動式檢討。
水利署長賴建信表示會從既有計畫中移緩濟急，他進一步解釋，目前執行中的「流域綜合治理計畫」分為3期6年總經費660億元，執行結束後還有292公頃易淹水地區，前瞻建設則編有720億元，不過這次災害有93%在市區內，未來會再加強整治。賴建信：『在解決這部分的問題除了要整合都市的防洪、滯洪池、還有上游的水土保持等問題，無論如何我們現在都已經有詳細規畫。』
賴建信說，相關計畫執行後，還留下92平方公里屬於易淹水區域，主因是考量8年實際可執行的能量。他指出，針對基隆大武崙溪、雲林斗南大湖口溪等淹水災區，會在2個月內提出完整的短中長期整治計畫。
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