建中校園貼民進黨文宣 違反中立 柯：拿下來就好中廣新聞網 (2017-06-08 17:10)
建國中學校園內，出現了「2017民進黨青年營」的文宣海報。有學生投訴，不該是政黨退出校園嗎？怎麼民進黨違反原則，令學生「惶惶不安」。議員汪志冰、戴錫欽痛批，政黨進入校園，市府卻沒有作為？柯文哲竟回答「拿下來就好」，議員逼問下，柯文哲才回答「那就依法行政」。(林麗玉報導)
有建中學生向媒體投訴，質疑建中校園，出現了一張「2017民主進步黨青年營」的文宣海報，而且還附有學校學務處准許張貼的核章。議員汪志冰痛批，這有沒有違反「教育基本法」的教育中立？柯文哲回答，「這拿下來就好了」、「要不就通通准、要不就通通不准」。教育局長曾燦金表示，有沒有違反教育中立，要看張貼的動機是什麼？引發議員汪志冰痛批，明天就去建中貼國民黨文宣，
揚言敢撕下來就給我試試看。議員要教育局進行相關懲處？局長曾燦金表示，會後續瞭解，並且提醒學校要保持行政中立態度。
議員戴錫欽再度痛批柯文哲，什麼叫「要不就通通准、要不就通通不准」？這次的建中事件，市府不處理，是不是因應民進黨執政？建中學務處已經明顯違反教育基本法，柯文哲在議員的逼問下，才勉強回應「那就依法行政」，請教育局通告所有學校，不得張貼政黨文宣。
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