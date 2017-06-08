有七十年歷史的兒童讀物國語日報，董事會改選出現爭議，12名董事今天（8號）聯合聲明，指控董事長林昭賢藉故拖延、任滿不願依章程改選，並強調國語日報從未接受過官方資金捐助。對此林昭賢回應表示，這是有人想爭奪董事長職位，希望教育部收回國語日報。（戎華儀報導）



國語日報發生董事長改選爭議，每3年改選一次的董事會原應在今年2月底任期屆滿，3月兩度改選都不順利，董事長林昭賢以報社名義向法院提告，主張3月召開的董事會無效。



國語日報的主管機關教育部指出，教育部在董事會中只是列席，董事會的爭議還須全體董事討論和決定，希望董事會盡快釐清相關爭議和適法性，讓董事會運作，若董事會沒有共識，可能又流會。



教育部終身教育司司長黃月麗：『根據我的了解，2次會議都還是一直在討論程序問題，對董事資格的爭議。那董事資格的爭議我想不是教育部的代表去列席就能協助他們解決的。』



外傳國語日報董事會改選爭議的導火線，是國語日報舊大樓改建都更案利益龐大，不過據了解，國語日報近年因經營和改革方向在內部出現爭議，造成人事不穩定、員工也無所適從。



（圖：截自國語日報網站）



