（中央社記者黃旭昇新北市8日電）綠營新北市議會黨團今天詢問副市長侯友宜，未來政治生涯規劃，是否競選新北市長？侯友宜說，「我如果決定要選，一定辭職」。市長朱立倫則強調，「政務官的去留由我決定。」



民主進步黨黨團今天總質詢認為，副市長侯友宜近期頻繁參加各種講座、青年活動、勘災、送物資及探視氣爆傷患，儼然是「新北市長」的行程，也是讓侯友宜滿意度與知名度上升的主因。



朱立倫受訪時表示，這是值得高興的結果，希望市政團隊，不管是副市長或局處首長，民調愈高愈好。總不要像現在中央執政的情況，很多的部會首長，大家的民調好像是比低的。



朱立倫說，「我覺得這不是一個執政者所期待的，我相信蔡總統也是期望她的閣員，民調愈高愈好，甚至超越她。」



總質詢時，市議員何博文、李坤城追問侯友宜，是否與朱立倫討論過參選下屆新北市長？「要選就把副市長辭掉，你要不要辭？」



新北市議會民進黨團書記長鍾宏仁認為，最近活動只見侯友宜，不見朱立倫，難道朱立倫提前「跛腳」嗎？過去，侯友宜深受民進黨的重用與栽培，如今，為了爭取國民黨內參選新北市長的機會，全市跑透透。



侯友宜則表示，「市長的腳很勇」，他說，唸高中時候就已經加入中國國民黨，後來從警，所以，完全沒有加入黨派，做事情也不分藍綠。



侯友宜說，自己警界生涯，從巡官一路到3線2星的高階警官，都是中國國民黨執政的時代；此外，「現在一點都沒有參選的念頭」，把市政工作做好最重要，「我如果決定要選，一定會辭職」。



朱立倫被問及，屆時是否准侯友宜辭職，朱立倫說，會看市政的需要、適合的時間決定，市政工作都是階段性；「政務官是我任命，准與不准、時間、態度，是我決定。」



朱立倫表示，團隊的事務官要行政中立、做事不分藍綠，但政務官可選擇政治立場，他尊重每個人的意願，及市民的選擇，也尊重黨員參選的意願。



朱立倫強調，現階段市政團隊就是把市政工作做好，今天是2017年，沒有人可以去談未來，最重要的是，把現在的市政工作做好。1060608