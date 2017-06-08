綠營文宣進建中 柯文哲：通告各校不能貼中央社 (2017-06-08 16:52)
（中央社記者梁珮綺台北8日電）建國中學5月中出現民進黨文宣，且附有學務處核章，國民黨籍台北市議員汪志冰今天在市政質詢時指此舉違法，台北市長柯文哲表示，會通告各校不得張貼廣告。
媒體報導，建中有學生投訴，學校5月中旬張貼民進黨「2017民主進步黨青年營」文宣海報，且附有學務處准許張貼的核章，政黨把手伸入校園，令人惶惶不安，校方則回應，當時沒注意到民進黨字樣就核章，學生反映後已撤下。
汪志冰今天質詢時指出，政黨文宣在學校出現，已違反教育基本法第6條教育中立原則，即學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。
教育局長曾燦金表示，就他目前了解，沒有第2間學校張貼文宣，未來會透過公民教育、法制教育加強觀念，保持教育中立。汪志冰追問，針對個案要如何處理？柯文哲說，「把它拿下來就好啦！」
柯文哲也強調，會依法行政，請教育局通告各級學校，不能貼政黨廣告。1060608
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