（中央社記者魯鋼駿新竹縣8日電）新竹縣尖石鄉新樂國小的綜合大樓，經鑑定耐震力不足，今天舉行拆除重建儀式，工程預計明年完工，提供部落孩童更棒的學習環境。



新竹縣政府表示，興建於民國70年的尖石鄉新樂國小綜合大樓，經鑑定耐震力明顯不足，向教育部爭取新台幣超過3000萬元經費，進行校舍拆除重建。



新竹縣長邱鏡淳今天到場，與部落長老一同以原住民傳統儀式「點燃火盆」、「搗小米」祈福，部落長老也詠唱泰雅古調，祈求天地諸神庇佑工程順利；新樂國小學生表演原住民舞蹈、烏克麗麗，校長高文良也表演泰雅族口簧琴，歡慶校舍動土。



邱鏡淳表示，非常肯定新樂國小課程多元發展、推動泰雅實驗學校，辦學績優，學生人數不受少子化影響，期待校舍重建工程在安全第一的前提下，如期、如質完工。



新樂國小說，目前學要有142名學生，是尖石、五峰兩原住民鄉12所國民小學中，學生人數最多的小學。



校方指出，綜合大樓拆除興建後，將增加6間包括視聽、音樂、圖書、資訊及多功能活動教室，可以營造優質的學習環境，滿足孩子更多元的學習需求；而建築造型將展現泰雅族文化特色，並融入綠建築及生態環保概念。1060608