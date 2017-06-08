【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】蘇花公路在端午假期中斷，交通部長賀陳旦神隱何處？「我在協調相關部門趕緊提出疏散因道路中斷而滯留的辦法。」賀陳旦8日接受電台節目專訪時解釋說，蘇花中斷，優先要做的是確認落石有沒有造成受困民眾，其次是盡快通車，而他認為提出後續疏散辦法更能發揮部長的職責，現場則交給部會專家處理。

蘇花公路在端午連假期間，因落石坍方造成道路中斷，進一步使得連假出遊東部的民眾受困，甚至要回家還得上演「返家十萬里」的艱困情結，無不怨聲載道。其中，賀陳旦一直未現身蘇花公路，僅有次長前往處理，讓不少政治人物、名嘴罵翻是「神隱部長」，也因此社會都關注那一段時間到底賀陳旦去哪了？

協調部會提供替代方案

「民眾應該比較期待解決因道路中斷而滯留東部的辦法，我認為那是我身為部長能盡最大努力的地方。」賀陳旦8日接受《POP搶先報》專訪時表示，蘇花一中斷後，最優先的是要確認是否有民眾因此受困，其次是趕緊疏通落石讓道路恢復通車，在道路通車前，必須趕快提供疏散的方式讓滯留民眾可以回家。

賀陳旦說，前兩項的處置方式、指揮等，他相信交通部內的專家可以做得很好，而他負責處理台鐵貨物運輸、旅客可能需要的大眾交通車等，他強調，「我不會為了民意要我出現在哪就出現，而是在哪能夠發揮我最大的職責、在哪我能更完成部長這份工作，我就會在那！」

工程要時間評估

至於面對地方首長要求蘇花公路的工程需要「興建」，賀陳旦解釋，以平時就搜集到的蘇花公路行車數據來看，在平時蘇花公路能夠正常輸運，只有在連續假期比較多民眾出遊時，正常通車才會有困難，而任何的隧道工程、蘇花改與國道五號連結等工程，都需要長時間的規劃，不是喊喊話就能決定要興建，這不是建設該有的方式。

賀陳旦說，蘇花改計畫預計2019年底「蘇澳至東澳」路段就會全線通車，通車後還要觀察行車用路等數據，要再做什麼樣的工程都還需要進一步客觀的評估，不是短時間內就能做成的，希望大家不要因為蘇花端午中斷的事故，而把想做的都拿出來說，有些事情照程序來會比較好，希望沒有根據的批評到此為止。