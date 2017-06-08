《名偵探柯南》最新劇場《深紅的戀歌》已經於4月在日本上映，目前本作取得了非常不錯的票房成績和口碑，票房更是超越前作《純黑的噩夢》成為柯南劇場的歷史第一。之前劇場版《深紅的戀歌》確定將要引進到中國，目前國內的上映日期還沒有確定，但是台灣地區已經確定了上映日期，同時還公開了中文版的預告，一起來先睹為快吧。

《名偵探柯南：深紅的戀歌》中文預告：

劇場版《名偵探柯南：深紅的戀歌》將於7月14日在台灣上映，本次的劇場版以推理為主，而且劇中的兩對青梅竹馬也都遇到的感情上的危機，更有服部平次的「未婚妻」登場。同時劇場版中還有大量的動作場面，絕對讓你看的過癮。

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