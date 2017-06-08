（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣長照2.0政策如火如荼進行，衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓今天動土，將是六星級的照護機構；另外，縣政府去年推行行動藥師到府，目前已有20個社區關懷據點實施。



屏東縣老人人口佔總人口數15%，已成為名符其實的「老人社會」，屏醫就醫病人的年齡結構，以高齡者59%為最多，為因應需求，屏醫籌建高齡醫學大樓，提昇照顧老人品質。



高齡醫學大樓斥資新台幣3億元，為一地上6層樓、地下1層樓的醫療大樓，可容納護理之家150床和60位日間照護老人，未來是屏東地區最新穎長照大樓，屏醫表示，預計民國108年2月完工，到時，位於屏醫本院的護理之家將移到新長照大樓，目前護理之家有126床，未來遷移後，將改為急性病床。



屏東縣長潘孟安、立委蘇震清及鍾佳濱都參與動土典禮，並表示，將為屏東爭取更多的醫療資源。



此外，屏東縣政府去年首創試辦「行動藥師」計畫，為縣內偏鄉、獨居、行動不便的慢性病長輩提供送藥與諮詢服務，潘孟安前往林邊鄉仁和社區發展協會視察推動狀況，強調未來將在33鄉鎮的社區關懷據點全面推廣。



潘孟安表示，目前社區照顧關懷據點數255處，村里涵蓋率高達81.9%，在全台名列前茅，去年試辦的行動藥師計畫，至今已辦理20個社區關懷據點（包含高樹、麟洛、長治、萬丹、南州、潮州、新園、林邊、枋寮等鄉鎮），共服務107人，顛覆傳統藥師多半在醫院附設藥局及社區藥局等待患者上門的形象，長輩反應效果極佳。1060608