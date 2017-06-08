確定是為莘莘學子加油打氣？美女主播爆照北京新浪網 (2017-06-08 15:34)
國產大片《高考進行時》即將結束。6月6日，鬥魚著名主播軒子巨2兔用自己的方式為莘莘學子加油打氣。只是這個方式，有點特別。。。讓我們一起來看下吧！
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