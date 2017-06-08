《消失的孩子》公開新情報及截圖 主人公可捕捉天使、惡魔及墮天使！北京新浪網 (2017-06-08 15:36)
由Kadokawa Games負責開發的神話背景RPG遊戲《消失的孩子（The Lost Child）》將於8月24日發佈，登陸PS4和PSV。國外媒體近日公開了這款新作的更多情報和截圖，一起來看看看吧！
在《消失的孩子》中，存在著天使、墮天使、惡魔等各式各樣的星幽體。由於天使捕捉惡魔和惡魔對這一行為的反抗，造成了 「Tenma Conflict」(天使和惡魔戰爭)的蔓延。墮天使正努力平息天這一衝突，希望能恢復世界和平。
遊戲主人公是名為伊吹隼人雜誌社記者，他將調查因天界與舊世支配者之間戰爭所引發的各種事件。主人公可以在辦公室做探索前的準備工作，可以閱讀包含謠言細節的備忘錄來接受任務，或是通過辦公桌來保存遊戲等。
遊戲包含了4個舞台(秋葉原、銀座、新宿和都廳)。惡魔會在這裏吸收人類靈魂，玩家要做的就是收集信息和提示，從而進入有星幽體埋伏的迷宮。據透露，主人公面對的惡魔之一具備控制風的能力。
主人公擁有名為「星光爆裂(Astral Burst)」的能力，並且可以捕捉惡魔、天使、墮天使等星幽體成為自己的夥伴。主人公需先通過「星光爆裂」來攻擊敵人，然後再捕捉敵人。被捕捉的星幽體可增強能力，甚至能在不同星幽體間交換技能。增強星幽體是增加主人公能力的重要方法。
遊戲預購特典包括「暗黑伊諾克惡魔版」，他是《全能之神》的主人公。在延續了《全能之神》血脈的本作中，「神話幻想」世界觀的角色們也將在故事登場。
雜誌圖如下：
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