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毀三觀/破下限/沒品梗聚集地，工作日更新，介紹地球上發生的新鮮事兒，同時帶來最精闢入骨的吐槽和最優質的搞笑圖！最新鮮的姿勢盡在《每日囧吐槽》！

吸貓——

據台灣媒體報導，日本偶像女團Miniature Garden由5名成員組成，主要以大坂為活動重心，成軍3年3個月累積不小人氣，沒想到近日宣布將在7月17日解散。該團解散原因是成員竹之內良夢哭著揭露：「我媽媽跟男粉絲搞上了」，且媽媽還說其他成員壞話，最後5人只好分道揚鑣，震驚大批粉絲。

中午吃飯，直男同事講了個故事，說他一個好哥們也是直男，給山西煤老闆當司機，煤老闆是gay，看上他了，答應給他10萬跟他睡一次，他嚴詞拒絕……後來煤老闆答應給他50萬，他還是嚴詞拒絕……最後煤老闆說給他100萬，他就幹了……

KTV里昏暗的燈光下，我看著滿屋的杯盤狼藉和喝醉的男男女女，我厭倦的關上包房門閉上雙眼，每天過著這種糜爛的生活讓我疲憊不堪！突然一哥們拉開門對我說了句話將我拉回現實：「服務員，開酒！」

有一次一個外國人對我說了一大堆外語，然後笑著看我，我完全聽不懂。

正準備離開時，一旁掃地的大媽說：「他讓你給他照張相……」

高考這段時間，情緒最緊張的莫過於父母們了吧。含辛茹苦養大的孩子，從幼兒園到小學，再到初中高中，十幾年的時間，父母們投入了多少精力與汗水。能不能順利擺脫掉這個累贅，就看高考考得怎麼樣了。

共享單車顏色問題解決新思路——

外賣：「我在樓下了。」

我：「我也在。」

外賣：「……我馬上到樓下了。」

看到了么，大的小的你都打不過——

酒店等電梯下樓，在長時間等待后，電梯來了。按下關門鍵，門緩緩關閉，同時一個溫柔女聲在身旁響起，「對不起，讓您久等了」。

媽蛋，電梯不要太智能了好不。

知識付費並不意味著年輕人變得更愛學習，他們只是喜歡花錢，一天到晚就想著買點啥。

別人拿青春來浪漫，你拿青春來上班。

午餐驚悚：同事說要送她上幼兒園大班的孩子去學編程，已經在試聽了。

謝謝我家的蜘蛛！我家有個窗戶不知何故推不上去，留了一條一指寬的縫，今天才發現。但是好心的蜘蛛們嚴嚴實實地織了一層網，網住了無數蚊蟲蜜蜂。謝謝它們！

據我所知，喪的絕大部分原因，都是因為窮。

想像一下，不開心又沒錢就只能在微博和朋友圈刷個屏，又或者清吧里買個醉。

但是有錢的話，買喜歡的球鞋，吃小龍蝦吃到飽，飛去最嗨的CLUB蹦個迪，坐在第一排聽愛豆的演唱會，拉上好朋友在冰島的blue lagoon泡個溫泉，去聖托里尼的懸崖酒店看著藍藍的海喝個大醉，哪兒有什麼不開心是不能治愈的？

所以迷茫就多賺錢，有錢也可能會不開心，但至少比沒錢的時候開心多了。

對我來說，交往中最害怕的就是見女朋友的父親，太讓我受不了了！

我只好選擇跟黑人女生交往了！

第一次認識到騎摩托車戴頭盔的重要性是一天晚上翻身，不小心頭撞到牆，大概也就3km/h的速度，馬上眼冒金星，頭骨是沒有任何緩衝的，這也就是為什麼有些人平地摔個跟頭都能死人的原因。

今兒早上打個車出門，想去找個考場感受一下緊張而激動的考試氛圍，結果上車司機看了看我：「喲，這麼著急，是趕著去高考考場吧？」

我心裏那個高興啊，沒想居然被人誤以為是高中生！結果就聽司機又接著問：「您家孩子學的是文科還是理科？」

在一次跑步比賽中，烏龜利用兔子的疏忽，在他睡覺的時間提前到達終點。烏龜賽跑，跑贏了兔子。憑藉這次的成績，烏龜講了一輩子的故事。

小時候家裡窮，但長大之後，我反而更懷念小時候的時光，因為現在更窮了。

「老公我做了件很爺們的事。」

「你是不是又站著尿尿了？」

我：「老闆，明天前女友結婚我請一天假。」

老闆：「開著我100多萬的車去。」

我：「不好吧老闆。」

老闆：「怎麼？嫌一百多萬的不夠檔次？那就開那輛300多萬的去！」

我：「我不是那個意思，主要是酒店停車場估計不好停你那輛300多萬的鏟車。」

男生和女生是一對情侶，考完數學他們在考場外相遇，女生哭著說：「最後兩道大題我不會做，怎麼辦，我們不能去一所學校了！」

男生寵溺地摸了摸她的頭：「小傻瓜，我就知道你不會做，所以……

我把題目記下來了，等會教你怎麼做。」

少年拿著玫瑰躲在樹后等待，想起昨晚室友說

「兄弟，我最近在追女生，明天你幫個忙，我一暗示就抱著玫瑰出來遞給我！」

回神后他看了眼前方二人情形，誒？怎麼像吵得面紅耳赤了？

室友突然暗示了！

他趕忙鑽出遞過玫瑰，室友竟摟過他啃了一口，然後惡狠狠地看著女生

「你看到了吧！他喜歡的是我，你對他死心吧！」

為什麼每年都有一堆吐槽作文題的，很大原因可能是數理化已經超出這些人的知識範圍了。

高考已經考完了，作為滿頭大汗的考生，我現在特別希望可以有好心人送我一個風扇，讓我能在回家的路上讓身與心冷靜下來，這樣才能在接下來的考試中更好的發揮，這個風扇叫GTX1080 TI。如果沒有，我一會兒再來問問。

男朋友新買了個錢包，然後打開錢包指著透明卡槽對我說：「聽別人說這裏應該放一個最愛的人的照片！」

我一聽腳得他挺浪漫的，然後快速地在腦中過濾了一百張自拍，正在糾結要選哪一張送給他的時候，只見他默默的折了張毛爺爺塞了進去……

不知為何和室友說起來高考作文，時過兩年記憶有點模糊，就問：「高考作文是800字還是1000字來著？」

室友十分自信不假思索地回答：「女生800，男生1000。」

一時間我竟然覺得也沒什麼不對……

聽說有個主持人叫歐陽夏丹，如果有兄弟姐妹，是不是叫歐陽付款、歐陽取件。

我曾跟某個雙胞胎妹妹交往過。

有人問我怎麼從雙胞胎中分辨出我女朋友，很簡單，她留著長髮，她哥哥理著短髮。

想起老舍說的，這世上真話本就不多，一位女子的臉紅勝過一大段對白。

一個觀察，不一定對：群聊四大常態：水群聊技術，技術群開車，老司機群探討學術，學術群吹水。

朋友圈現在的狀態基本是：你發的東西，我懶得看，我發的東西你也懶得看！

有些考生容易緊張，對於那些在考場上特別緊張的考生，我想說一句：千萬不要緊張！高考有什麼可怕的！我見得多了！——一位復讀多年的考生說道。

如果社交恐懼症有細分的話，我一定是屬於寒暄恐懼症。

今天的囧吐槽就這裏了，下面還是來分享幾個妹子吧——