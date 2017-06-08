《3對3街頭籃球》自從港服上線以來，吸引了很多玩家，包括了街籃系列的老玩家和新的主機玩家。這款遊戲非常容易上手，輕度玩家、核心玩家都能從中找到樂趣。同屏三人聯機更是機友歡樂聚會、開黑鬥牛的上好選擇。為了回饋廣大玩家的支持，我們將在6月13日更新全新資料片「街頭教父」，這是街籃上線以來最重要的一次更新，將加入大量遊戲內容。

[拒絕廣場舞大媽，我的場地我做主——自由之城降臨]

自由之城中最重要的內涵就是讓比賽更有意義的工作系統。現在你可以每天在自由之城中，通過完成各式各樣的工作任務來獲取遊戲內道具和金幣。作為一個城鎮，必然有許多不同的區域，你可以去往不同的地方。在城鎮中心你可以找到各種工作，以此獲取道具或金錢等獎勵。在西部郊區，可以與其他玩家進行3對3的匹配比賽；在黎各斯峽谷可以與玩家進行1對1鬥牛；在市中心區域，你可以安排你的角色申請工作任務，申請推薦的工作將增加獲得特殊道具的可能性，可以分配你旗下的角色進行各種工作。

[你的腳踝已經折斷——「教授」格雷森·鮑徹成為可控角色]

教授是北美街球界的傳奇巨星。身高178CM，體重68公斤，將在遊戲中出任控球後衛，職業特性就是其出神入化的運球能力。對手幾乎難以搶斷，在華麗的運球過程中觀察場上形勢並作出判斷。教授擁有覆蓋全場的射程逼迫對方進行緊貼防守，但超強的突破能力又使對方忌憚，教授有三大殺招名為SCOOP SHOT、CRAZY STEP和SPIN MOVE DRIBBLE。分別為中距離的銷魂小拋投、速度奇快的轉身過人、終結腳踝的花樣Crossover。玩家們可以操作著他馳騁街頭，用一個個匪夷所思的動作闡述「Freestyle」的真正內涵。

[克麗絲塔連鎖火鍋店開張——最強女C登場]

克麗絲塔是一個對籃球有著狂熱愛好的德國軍隊教官。克麗絲塔是典型的藍領型中鋒，不佔球權，非常適合現在的小球發展趨勢。在進攻中為持球者進行掩護，擋拆之後可以內切。超強的籃板能力，保證球隊的二次進攻。當克麗絲塔統治籃板后，球隊射手們就可以無限浪起。在防守端，克麗絲塔是整個防守體系的核心，擁有最頂級的護框能力，喜歡籃下進攻的各位可能要當心了，火鍋盛宴很可能會降臨到你身上。作為前軍官，她擁有超強的體力，並能影響隊友，使隊友能長時間上場。

[江南皮革廠已倒閉，個性服飾自己落筆]

新資料片中玩家可以DIY自己的服飾，從管理菜單進行進入，首先選擇想要設計或修改的球衣款式。可以使用金幣購買不同的樣式的正面前標和背面后標。也可以選擇自己喜愛的號碼和設計。通過這個DIY系統在球場證明自己的球技之外也要彰顯自己的個性。

[書包配套裝，手持黑球無限浪]

新資料片中全新的套裝也會在商店中上線，走過路過不要錯過。

新增黑色特效籃球——YRIT YL100，這是一個臨時功能道具，特效球效果只能被它的擁有者看到。玩家可以選擇道具的使用有效期限，金幣加成或經驗加成，道具一旦確認裝備即開始計算時間。玩家可以在[管理]>[用戶]>[球]上選擇裝備。

[6月13日，各位MVP準備好了嗎？]

NBA總決賽即將結束，漫漫長草期、炎炎夏日，讓《3對3街頭籃球》來繼續你的籃球之夢吧！叫上你的小夥伴，一起去往自由之城，成為真正的街頭教父。