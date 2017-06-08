《地球OL》開發商：遊戲依然在做 有生之年一定玩到北京新浪網 (2017-06-08 16:50)
如果要用「天堂與地獄」來形容一款遊戲發售前後的區別，國產獨立遊戲《幻》絕對能排上號，在承載著製作者豪言壯語和玩家的們的期待下，這款遊戲推出后的表現卻令人大為失望，更引起了網上的許多爭議與討論。
而就在今天，曾經打造《地球OL》的製作組居然來到了《幻》的社區，發表了名為《〈 幻〉又是一場老農造航母？》的文章。文中他們對《幻》的境遇表示心疼，還稱今天的《幻》讓他們看到了當初的自己。
文章截圖：
最後，《地球OL》開發商還不忘提及已經毫無音訊的《地球OL》，表示遊戲依然在繼續開放當中，雖然看起來不靠譜，但是以後的事還沒有定論。所以「讓時間去證明吧，到時候誰被誰打臉還不知道呢。」
《地球OL》截圖
聽到《地球OL》依然在開發的消息，有玩家在文章的評論下面表示不信任，而製作組則表示：「不要急嗎，有生之年，肯定給你一個結果。」
有生之年一定能玩到《地球OL》，妥妥的
此外，目前《地球OL》官方的「每周開發進度」截止到2015年末就未再發佈新進度。
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