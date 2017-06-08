如果要用「天堂與地獄」來形容一款遊戲發售前後的區別，國產獨立遊戲《幻》絕對能排上號，在承載著製作者豪言壯語和玩家的們的期待下，這款遊戲推出后的表現卻令人大為失望，更引起了網上的許多爭議與討論。

而就在今天，曾經打造《地球OL》的製作組居然來到了《幻》的社區，發表了名為《〈 幻〉又是一場老農造航母？》的文章。文中他們對《幻》的境遇表示心疼，還稱今天的《幻》讓他們看到了當初的自己。

文章截圖：

最後，《地球OL》開發商還不忘提及已經毫無音訊的《地球OL》，表示遊戲依然在繼續開放當中，雖然看起來不靠譜，但是以後的事還沒有定論。所以「讓時間去證明吧，到時候誰被誰打臉還不知道呢。」

《地球OL》截圖

聽到《地球OL》依然在開發的消息，有玩家在文章的評論下面表示不信任，而製作組則表示：「不要急嗎，有生之年，肯定給你一個結果。」

有生之年一定能玩到《地球OL》，妥妥的

此外，目前《地球OL》官方的「每周開發進度」截止到2015年末就未再發佈新進度。