大家晚上好，《刀劍神域》特別版漫畫《刀劍神域Progressive》已於近日發售了第6卷單行本。《銀魂》官方正式公佈了劇集的內容為和真選組相關的「三葉篇」，沖田總悟的姐姐三葉的定妝照和新劇照曝光。最後《不正經的魔術講師與禁忌教典》系列銷量已經突破200萬部。那麼接下來就進入今天的主要內容吧！

1、《魁拔4》開啟眾籌 2個月目標100W元

我們將為大家帶來更具延伸性的世界觀，以及更加跌宕起伏的主線劇情，魁拔的故事將在這一集中迎來前所未有的高潮。新聞詳情>>>

2、《刀劍神域Progressive》漫畫第6捲髮售 亞絲娜遭調戲

作為對正篇故事的補充，《刀劍神域》特別版漫畫《刀劍神域Progressive》已於近日發售了第6卷單行本。在比村奇石老師的福利畫風下，亞絲娜又遭遇了哪些變故？新聞詳情>>>

《刀劍神域 Progressive》單行本第6卷封面

3、《銀魂》真人劇內容為三葉篇 新劇照公開還原度很高

現在官方正式公佈了《銀魂》劇集的內容為和真選組相關的「三葉篇」，並且公開了沖田總悟的姐姐三葉的定妝照和劇照。新聞詳情>>>

4、柯南劇場版《深紅的戀歌》中文預告 青梅竹馬大危機

劇場版《名偵探柯南：深紅的戀歌》中文預告公開，劇中的兩對青梅竹馬也都遇到的感情上的危機，同時劇場版中還有大量的動作場面，絕對讓你看的過癮。新聞詳情>>>

《名偵探柯南：深紅的戀歌》中文預告：

5、《不正經魔術講師》系列銷量突破200萬部

改編自輕小說的4月新番《不正經的魔術講師與禁忌教典》上線之後人氣火爆，原作銷量同樣大幅提升。根據官方推特的消息，近日本作系列銷量已經突破200萬部。新聞詳情>>>