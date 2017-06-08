中新網6月8日電 今日，國家發改委「雙創示範基地」一周年新聞發佈會上，阿里巴巴集團副總裁劉松進行了彙報發言。自2015年啟動創業扶持項目至今，阿里巴巴在全球建設了133個創新中心，覆蓋中國28個主要城市以及美國、英國、新加坡、馬來西亞等國家。創新中心平台累計為超過1600家的創業企業提供免費雲資源扶持，通過平台為創業企業實現融資額超過8.5億元人民幣。

劉松指出：充分發揮雲計算和大數據等互聯網新技術，形成商業和科技「雙生態驅動」的創新模式，是阿里巴巴獨特的「雙創經」。

作為國務院首批企業雙創示範基地中唯一的互聯網科技公司，阿里巴巴集團核心電商、阿里雲、螞蟻金服、農村電商、菜鳥驛站、釘釘等多業務共同構成「雙生態驅動」大平台，源源不斷為雙創注入能量。

阿里巴巴集團副總裁劉松彙報發言

阿里巴巴集團副總裁劉松彙報發言

阿里巴巴創新中心 (Alibaba Innovation Center) 是基於互聯網、雲計算、大數據的科技類「雙創」孵化服務平台，孕育出了眾多創業明星。據不完全統計，目前阿里雲服務著超過一半的中國獨角獸公司及80%的科技創業者，包括滴滴出行、大疆、眾安保險、酒仙網等。此外，ofo小黃車、喜馬拉雅、小咖秀、Face++、映客、餓了么、咕咚等創業「新貴」也藉助阿里雲在短時間內創造了現象級成功。

以ofo小黃車為例，阿里云為初創團隊提供了最完整的解決方案，無論是安全、存儲、大數據還是智能解決方案，豐富的產品矩陣和成熟的底層技術，小黃車團隊可以把能量集中在核心業務上，跑得更快，取得6個月日訂單破千萬，7個月跑進海外市場的驚人成績。

阿里雲助力ofo小黃車進擊全球

阿里雲助力ofo小黃車進擊全球

「出海」是很多中國創客的夢想。阿里雲自主研發的飛天技術以及遍布全球的 「日不落」一張網，為「中國原創」進擊全球鋪就了一條普惠高速。今年4月，中國共享辦公領域新晉獨角獸公司優客工場與阿里雲啟動全球合作，通過基地共建整合雙方的技術、生態、資本，助力全球創業企業發展。優客工場全球98個聯合辦公場地將被全面納入阿里巴巴創新中心體系，雲上創業正式步入國際化時代。

阿里雲同樣重視挖掘初創企業的「潛力股」。「諸神之戰全球創客大賽」被譽為互聯網科技創新領域的世界錦標賽，足跡遍布英法美、新加坡、東京、迪拜、印度、澳大利亞等25個賽區，用中國技術賦能國際創業公司。

阿里雲還推出了 「產業安全扶助計劃」，為100家創業公司免費提供安全防護，協助其抵禦網路黑灰產業，將技術紅利落實為創新創業者受益的「經濟適用房」。

「雲計算給創新創業者帶來的不止是成本下降和效率提升，而且創造了全新機遇。」 劉松表示，「未來幾年，新一輪智能化浪潮將催生巨大的創新創業增量，基於雲計算大數據的數字經濟『超級廣場』，智能化、網路化、平台化、數據化將成為雲上創業的最大特徵。下一步阿里巴巴一方面會繼續聚焦技術普惠化，另一方面深耕行業主題化，針對一些垂直領域做深做透，為創業公司提供更為精準的生態服務。」