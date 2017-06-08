美駐基輔大使館遭丟爆裂物 無人傷亡中央廣播電台 (2017-06-08 15:43)
烏克蘭警方說，美國駐基輔大使館的館區在當地時間今天(8日)凌晨，遭人丟擲1枚爆裂物，引發爆炸，但所幸未造成任何人員傷亡。
警方指這是一起恐怖行為，不明歹徒朝美國大使館丟擲的爆裂物，越過大使館圍籬，落到館區內。
烏克蘭警方表示，已就這起攻擊美國大使館事件，展開恐怖攻擊的犯罪調查，並積極追查丟擲爆裂物的歹徒。
烏克蘭警方在聲明中表示：「(基輔時間)6月8日凌晨零時05分(台灣時間6月8日清晨5時05分)，警方前往位於基輔舍甫琴科區(Shevchenkivskyi District)的美國大使館，調查一起爆炸案…進行現場鑑識後發現有不明人士丟擲爆裂物到館區內。」但所幸未造成人員傷亡。
美國駐基輔大使館方面尚未就此事發表評論。
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