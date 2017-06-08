交通部長賀陳旦今天(8日)接受媒體專訪時，被逼問是否會因為一連串爭議而「下台負責」，倦勤或請辭？賀陳旦表示，在對的政策尚未落實前，他有責任繼續努力。至於前瞻軌道建設的民調支持度掛車尾，會不會成為壓垮他的最後一根稻草？賀陳旦則指出，軌道建設在地方受歡迎的程度遠大於民調顯現的結果。

交通部長賀陳旦上任1年來，接連發生端午節國道夜間收費爭議、桃園機場淹水、國道遊覽車2起重大事故，以及最近出現的蘇花公路「逃難潮」等，遭外界一再點名應「下台負責」。

對此，賀陳旦8日接受媒體專訪時坦承，在這段期間，他確實出現過辭職負責的念頭，但他仍然堅持在對的政策尚未落實前，有責任繼續努力。賀陳旦並以國道夜間收費為例，認為自己有責任讓社會各界了解「政府不應鼓勵民眾去做危險的事」。賀陳旦說：『(原音)當然絕對會有覺得應該要辭職來表示的情況，但是不多。因為我真是覺得我有責任把「政府不該鼓勵民眾去做危險的事情」講清楚，我們也希望能夠走出一個制度來。所以這樣的事情還沒有落實以前，我們不會因為別人對我們說是溝通不力啦、或者是沒有跟著民意走啦，就覺得要脫離這個工作，我沒有這樣想。我覺得大部分的事情，我覺得我們還應該繼續來努力。』

至於始終被認為是最可能先下台的首長前三名，賀陳旦則說他「一點感覺都沒有」。

不過，當賀陳旦被進一步逼問是否可能因為前瞻軌道基礎建設爭議而「倦勤」？尤其連民進黨的民調都顯示，在五大前瞻基礎建設當中，民意支持度最低、也是民眾最無感的就是「軌道建設」，這會不會成為壓垮他的最後一根稻草？賀陳旦則指出，他不清楚這份民調是如何進行的，但以他的了解，軌道建設在地方受歡迎的程度遠大於民調顯現的結果。