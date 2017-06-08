蒙古國總統候選人 盼政府擴大掌控礦業中央廣播電台 (2017-06-08 15:59)
路透社報導，蒙古國一名主要總統候選人呼籲，應擴大政府對諸如奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi)巨型金銅礦井等計畫的控制，使得採礦與外國投資成為這次選戰的中心議題。奧尤陶勒蓋礦井目前是由力拓集團(Rio Tinto)經營。
擁有300萬人口的北亞內陸國家蒙古國將於26日進行總統大選。在此之前一個月，蒙古國才剛取得由國際貨幣基金(IMF)領導的紓困計畫所提供的55億美元，以助該國經濟從一場國際收支(BOP)危機中脫身。
目前政府的執政黨是蒙古人民黨(MPP)，但該黨並未掌控總統位置。在6日起跑的選戰中，蒙古人民黨因同意撙節措施，淪為對手易於攻擊的目標，而該黨與外國礦業公司達成的協議也有爭議。
前蘇聯衛星國、夾於中俄之間的蒙古國舉行總統大選之際，正值選民對於政府疑似貪腐與缺乏效能日益失望。
依據蒙古國的議會民主制，蒙古人民黨應該還可執政3年，但這次選後該黨的政策可能會受到握有否決權的總統挑戰。即將卸任的總統額勒貝格道爾吉(Tsakhia Elbegdorj)屬於民主黨(Democratic Party)，他因已達總統兩任任期限制必須卸任。而民主黨新總統候選人巴特圖拉噶(Khaltmaa Battulga)在選戰開打時，便呼籲擴大政府對經濟與國家礦業資源的控制。巴特圖拉噶曾為武術明星，後來又成為商業大亨。
根據CI電視台(CI Televsision)近日晚間張貼於官方臉書(Facebook)帳號的訪問，巴特圖拉噶說，「我們的政治環境非常不穩，所以我們的大發展計畫無法推動。也因此我們無法解決失業率或貧窮問題。」
他說，「政府應該聘僱專家並掌控一切，包括奧尤陶勒蓋礦井與塔旺陶勒蓋煤礦(Tavan Tolgoi)。」
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