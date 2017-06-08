韓國聯合通訊社(Yonhap)報導，首爾中央地方法院今天(8日)宣布，前保健福祉部長文亨杓(Moon Hyung-pyo)由於在一宗貪腐醜聞中扮演的角色，被判刑2年半。這宗醜聞已導致前總統朴槿惠(Park Geun-hye)遭到彈劾與被捕。

這是針對該貪腐醜聞所進行多起訴訟案中的第一項判決。其他針對該醜聞而仍在審理中的案件，包括朴槿惠本人以及三星集團(Samsung Group)少主李在鎔(Jay Y. Lee)的案件。

文亨杓曾在朴槿惠政府擔任保健福祉部長、隨後擔任南韓「國家退休基金」(National Pension Service, NPS)總監，並在去年12月遭到起訴與逮捕。

文亨杓遭控在2015年濫用部長職權向NPS施壓，投下關鍵的贊成票，支持三星集團2間子公司「三星物產」(Samsung C&T Corp)與「第一毛織」(Cheil Industries Inc)價值80億美元的合併案。NPS受到保健福祉部的監督，並在這兩家公司持有大量股份。

NPS在2015年支持這項合併案。

根據韓聯社，首爾中央地方法院表示，文亨杓「透過保健部官員施壓，嚴重傷害NPS的獨立性」，被判刑兩年半。

文亨杓先前已否認相關指控。