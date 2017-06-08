在伊朗國會與德黑蘭(Tehran)的革命領袖何梅尼(Ayatollah Khomeini)陵墓遭遇好戰份子攻擊，造成至少13人死亡之後，阿拉伯聯合大公國總統已向伊朗總統表達慰問。

在伊朗這個受高度控制的什葉派(Shi’ite)穆斯林國家，由遜尼派好戰份子伊斯蘭國(IS)宣稱犯下攻擊案前所未見。伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)則將這次攻擊歸咎於區域的遜尼派敵國、阿聯盟友沙烏地阿拉伯，但利雅德(Riyadh)當局否認涉入。

阿聯國家新聞通訊社「大公國通訊社」(WAM)表示，總統哈里發(Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahayan)已譴責這場「駭人罪行」。

根據大公國通訊社，哈里發在傳給伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)的訊息中表示，「哈里發殿下向伊朗人民與被害人家屬表達他真誠的慰問，並祝福傷者儘速復原。」