羅技G系列近日震撼發佈了羅技G433 7.1 環繞聲遊戲耳機麥克風和羅技G233 遊戲耳機麥克風。即將上市的G433和G233採用了時尚、舒適的外觀設計，搭載高品質的Pro-G？音頻驅動單元，而G433更是配備了DTS Headphone：X？技術，兩款新品均提供多平台兼容性。此次發佈的新品旨在為玩家提供不止具備高品質音效的遊戲耳機，同時還兼具輕量化與時尚外觀，讓你隨時隨地感受遊戲和音樂帶來的美妙體驗。

「如果你和我一樣熱愛遊戲，那麼你一定要擁有一副性能出色的遊戲耳機；如果你也是一名音樂發燒友，擁有一款音效非凡的耳機同樣重要。」羅技全球副總裁兼遊戲品類總經理Ujesh Desai表示，「現在你只需要一款耳機，即可同時滿足兩種需求，享受身臨其境的美妙聽覺體驗。不僅在PC和多平台間實現隨心轉換，更擁有精美時尚的外觀設計，融入Pro-G？音頻驅動單元和可拆卸麥克風，在各種生活場景中也可隨時佩戴使用，與你如影隨形，彰顯高品質生活方式。」

？兼具時尚與舒適的外觀設計

G433配備3種時尚顏色可選：黑色(Perfect Pitch Black)、紅色(Fire Red)以及藍色(True Blue)；G233則選用黑色外觀配備藍色（Cyan Blue）耳罩。兩款耳機均採用輕量化與舒適貼合的設計理念，可在日常生活中隨時、隨處使用，徹底打破遊戲耳機的固有理念。

G433、G233輕量化的設計使長久佩戴也格外舒適。G433更是採用疏水防污的布藝設計，並提供一副額外可替換的微纖維耳墊，滿足玩家對於耳機不同佩戴感覺的個性追求。

？DTS Headphone：X？技術與Pro-G？音頻驅動單元

G433擁有DTS Headphone：X？ 技術，將遊戲中無處不在的音效細節盡收耳中。優越的沉浸式體驗，感受電競的熱血沸騰，更讓對手無處遁形。而高品質的Pro-G？音頻驅動單元, 使得G433和G233在各個音域擁有美妙體驗：高音精確、低音渾厚、高效保真。

？多平台兼容性與可拆卸麥克風

羅技G433、G233兩款遊戲耳機兼容多平台，適用於PC、遊戲主機（包括Xbox？ One、PlayStation？4和Nintendo Switch？）以及手機等移動設備等。無論在家中與好友來一場酣暢淋漓的聯機比賽、在客廳使用遊戲主機進行遊玩、在出行路上使用手機來一局暢快的對戰、在地鐵中連接Switch？來一局遊戲、亦或是走在街頭享受美妙的音樂，G433和G233都可以讓你輕鬆互聯，不錯過生活和遊戲中每一秒的精彩。

麥克風經Discord？官方認證，使得通話質量清晰通透，同時麥克風為可拆卸的設計，讓出街攜帶輕鬆自如。

作為在遊戲和電競裝備領域耕耘多年的強勢品牌，羅技G系列對於遊戲耳機的設計已經不再僅僅滿足於將遊戲中聲音效果發揮得淋漓盡致。此次發佈的羅技G433和G233也將掀起一場遊戲耳機的全面革新：高品質的音效為遊戲玩家帶來逼真、刺激的聽覺體驗，時尚舒適的外型設計，更讓你隨時隨地享受遊戲與音樂。

關於羅技公司：

羅技專注於設計與人們生活緊密相關的產品，為人們架起通往數字體驗的橋樑。30多年前，羅技已經開始將計算機與人們緊密聯繫在一起。如今羅技投身於設計型產品，通過運算、遊戲、視頻和音樂將人們聯繫得日益緊密。羅技成立於 1981 年，是一家在瑞士證券交所(LOGN)和納斯達克全球市場(LOGI)公開上市的公司。如欲知更多信息請登錄www.logitech.com.cn

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