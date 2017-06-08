《我的世界》早就被玩家大眾所熟知，IGN對於之前的版本也給出了9.7分的評價，如今遊戲又登陸了Switch平台，同樣也獲得了9.5分的好成績，IGN這裏也主要討論了NS主機-掌機混合的這一種模式，對於遊戲是否有助益？答案是肯定的。

Switch版《我的世界》將口袋版遊戲和主機順暢的操作合為一體，尤其是可以隨身帶著，和其他玩家一起面對面的互動，這是其他版本遊戲無法做到的，但是表現上還是在主機模式下比較好，因為屏幕尺寸有點小。另外，就和現今的PS4/Xbox One版本（1.5）一樣，NS版《我的世界》也缺少了一些PC版（1.9）的新特性，比如重製過的戰鬥系統，同樣也沒有利用上Switch的觸屏以及快速儲存功能，不過馬里奧主題的元素倒是別家沒有的。IGN的編輯在遊戲中並沒感覺到任何卡頓和延遲，即使在主機模式下也是720P解析度，不過並不影響本就像素的畫面。

評分：9.5分 驚艷

Switch版《我的世界》將口袋版遊戲和主機順暢的操作合為一體。

總評：

藉助於Switch的便攜性，NS版《我的世界》給我們帶來了真正的互動體驗，缺點則是沒有語音功能，所以使得在線遊戲體驗感不如別家，NS版《我的世界》非常適合朋友聚在一起遊玩。

遊戲截圖：