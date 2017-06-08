《銀魂》真人電視劇確認為三葉篇 北乃綺版沖田三葉定妝照公開北京新浪網 (2017-06-08 15:51)
之前官方宣布將會推出《銀魂》的真人劇，將由電影演員陣容出演，根據之前曝光的劇照，很多粉絲推測《銀魂》的真人劇內容應該是和真選組有關。現在官方正式公佈了劇集的內容為和真選組相關的「三葉篇」，並且公開了沖田總悟的姐姐三葉的定妝照和新劇照。
北乃綺將加盟《銀魂》真人劇《銀魂 三葉篇》，飾演沖田總悟的姐姐沖田三葉，除此之外電影版的演員小栗旬、柳樂優彌、吉沢亮、中村勘九郎都將出演本劇。真人劇《銀魂 三葉篇》將於7月15日在日本dTV放出全部三集，「三葉篇」的劇情十分催淚，而且又很燃，粉絲們一定不要錯過啊。話說那個超辣仙貝還是很還原的。
真選組未成立之前曾是鄉下的一家普通道館，沖田總悟的姐姐沖田三葉認識少年時代的土方、近藤等人，也受到了不少照顧。三葉和土方也互相愛慕著，然而，土方知道自己將來的命運會很坎坷，隨時都會有生命危險，認為不會給三葉帶來幸福，所以拒絕了三葉。不久后，男人們來到了江戶開創新天地，把三葉留在了鄉下。這次三葉來到了江戶，故事也就此展開……
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