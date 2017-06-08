質量差的衣服還是脫掉吧 囧圖大雕讓少女欣喜若狂！北京新浪網 (2017-06-08 16:13)
其實我想說，甭管你有什麼愛好，玩到一定成度后都是非常燒錢的，我有個同學玩手電筒燒了十萬你敢信，定製的CNC加工外殼，帶水冷散熱，750W的功率，一打開握草，跟TM直升機上用的探照燈似的，能把紙點著，重量大概不到3公斤。
這TM就是你花了3000競技點買的武器？？
18年春晚小品《「一帶一路」帶回洋媳婦》，表演者郭達，席琳迪翁。
80年代看似單純美好，但並不是...
寶玉說：黛玉洗澡的時候，我靈感最多……
寶釵說：寶玉看黛玉洗澡的時候，我靈感最多……
城市小就有好處，上過學全市都知道
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