現如今提起王者榮耀，就不得不提起嗨氏。說起來，嗨氏原本就算是著名的視頻製作達人了，5年前，當他還在大學的時候他就已經開始製作遊戲視頻了。而嗨氏之所以選擇製作視頻起源於他小時候的遊戲天賦。當他13歲的時就開始接觸CS、CF等遊戲，並且玩的得心應手並且操作獨特。甚至一度有很多玩家懷疑嗨氏使用了外掛，所以他就找到愛拍做視頻來「力證清白」。

三分天註定七分靠長相！慢慢的嗨氏逐漸積累了很多粉絲，尤其是吸引了一票「老婆粉」，他製作的視頻熱度也越來越高。當嗨氏意識到做視頻可以掙錢時，他便開始深入專研，學習並掌握更多的視頻技巧，直到發展為後來的超人氣視頻達人。

嗨氏製作的王者榮耀貂蟬攻略視頻還得到了王者榮耀官方的認可，並將其推薦為貂蟬最正確的超神上分技巧。

從視頻達人到王者主播

後來嗨氏入駐虎牙直播，許多粉絲都慕名而來，嗨氏的人氣也越來越高。雖然做遊戲直播只有2年，但是在他進駐虎牙直播平台5個月的時候，就獲得了將近200萬的訂閱人數。嗨氏在某次直播中也不小心透露了自己年薪千萬以上。

當然，嗨氏這麼吸金可全靠實力。他的操作被玩家定義為教科書式的大神操作，他掌握所有英雄的技能操作，讓無數個小號在王者局中稱霸，如今的嗨氏已經被玩家們稱為王者榮耀最容易上王者的主播。可謂成為了新一代的直播界傳奇少年。

不為人知的職業選手

作為如今虎牙王者榮耀一哥，王者榮耀最頂尖玩家和主播，嗨氏曾經可也是以為職業選手呢。那個時候並沒有KP聯賽，只有QGC的次級聯賽，當時嗨氏所屬的戰隊HG，這個隊伍的名字估計也是嗨氏外號的由來把？嗨氏直播時候也曾經說過，當時戰隊的人當兵的當兵，工作的工作，盡全力止步四強后，戰隊無奈的解散了。

出了名的拚命三郎

雖然如今的嗨氏已經是玩家心目中的最強王者了，並且他吸金能力也是杠杠的，但嗨氏可是出了名的拚命三郎。為了做直播嗨氏經常一天只吃一頓飯，除了理髮之外幾乎不出門，最長的一次40個小時沒有睡覺，甚至為了熬夜更視頻導致流鼻血不止，6年間被送去急救室4次。

嗨氏這麼不停的透支自己，只為了不斷給粉絲直播和更新視頻。此前嗨氏因為自己的粉絲被其他擁有國服最強稱號的玩家嘲笑了，就連著一個星期通宵不睡覺單排把自己號打到國服最強火舞，而這麼做就只為了給粉絲們一個交代。這種男友力叫嗨氏的「老婆粉」怎麼不愛呢？

直播驚現神秘女子

在某次嗨氏直播的時候，來了一位特殊的嘉賓，不是別人，正是嗨氏的媽媽。此前嗨氏也曾經爆料過自己的父母早已離異。

嗨氏的媽媽在直播間一露面，網友們分分鐘就炸了鍋，尤其是嗨氏的「老婆粉」，紛紛激動的叫媽。而對於嗨氏媽媽的顏值廣大網友也給出了充分的肯定，更有甚者直接表示：確定這不是嗨氏的女友？

看點作者：07073遊戲網