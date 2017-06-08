在飛凡杯2017年CGL賽事如火如荼之時，來自東莞市的首支籃球爭霸賽AND one戰隊終於現身！

6月3日，在東莞東城大玩家超樂場舉行了CGL籃球爭霸賽戰隊的成立儀式，宣布AND one東城大玩家戰隊的正式成立！一支活力無限的戰隊耀眼無比，這是東城大玩家「AND one」戰隊隊員，也是東莞市史上第一支籃球爭霸賽的戰隊。毫無疑問，東城大玩家「AND one」戰隊將會給2017年的CGL帶來全新的活力。

東城大玩家組建「AND one」的初衷

2017CGL全國海選賽的消息一出，已然引爆各大賽事相關媒體！

5月12日，2017飛凡杯中國電子遊戲超級聯賽在武漢國際博覽中心正式啟動。

2017飛凡杯中國電子遊戲超級聯賽是在文化部《關於推動文化娛樂行業轉型升級的意見》指導下，由中國文化娛樂行業協會主辦，湖北省文化廳支持，飛凡冠名，大玩家超樂場、世宇科技、華立科技、勝驊科技、風雲再起、反鬥樂園、鴻威會展集團等遊戲遊藝行業龍頭企業共同承辦的國內唯一全國性遊戲遊藝競技賽事。

東城大玩家為何會組建AND one戰隊？

首先，籃球爭霸賽是一項極富魅力和挑戰的運動，也是全民健身的一項運動；在大玩家超樂場從事了2年多的主持人何榮新，在輾轉幾家門店，經歷了大大小小的各種賽事，更是接觸到了2015年「歡動中國」，2016年「CGL」，門店、城市自主舉行的各種大型賽事，一直很有想法想要組建一支屬於本土的戰隊，希望可以通過戰隊的形式，培養大玩家專屬籃球社群及平民球星紅人；帶動全民健身，讓更多的人可以接觸到電子遊戲的魅力所在，讓更多的人能參與其中；同時，也希望在2017「CGL」中為賽事出力，帶來新的活力和激情！

大玩家超樂場華南三區從2015年開始致力於舉辦廣東省內各大機台賽事，到2017年，已經連續舉辦了五場CGL區域聯賽，兩場CGL城市賽，得到了全省各界遊戲高手的大力支持，在一個月前的2017CGL區域賽事華南三區城市決賽中，與籃球爭霸賽的選手「梁沛勤」的想法一拍即合，在CGL「超樂主播小葵」的牽頭指導下，得到了東城大玩家超樂場的吉冠林總經理的大力支持，在店面主持人何榮新的積極籌備推動下，歷經一個月的時間，從戰隊的名字、隊服、LOGO樣式、隊旗、成立儀式等等，隊員們展開了無數次的談論，終於迎來了「AND one」戰隊的正式成立！

戰隊簡介

AND one——戰隊創建人

姓名: 何榮新

綽號: 蠟筆

性別: 男

年齡: 25

性格: 陽光男孩，話嘮，神經病

愛好: 籃球機、爬山、LOL

座右銘: 我要做的不是超越別人，而是超越自我！

華南三區東城大玩家超樂場主持人

第一次玩投籃機: 2010年

超樂主播——代言人

姓名: 鄧新雨

綽號: 小葵

性別: 女

年齡: 23

性格: 活潑 可愛 開朗 大方 善良 聰明 美麗

愛好: 唱歌 主持 吃飯

座右銘: 永遠積極向上，永遠保持善良。

大玩家超樂主播

桂林電台Fm101主播

大玩家華南三區內場導師

AND one——大隊長

姓名: 梁沛勤

綽號: 車仔面

性別: 男

年齡: 24

榮譽: 2016年CGL東莞城市賽冠軍

第一次玩投籃機: 2009年

AND one——副隊長

姓名: 翟合維

綽號: 哈維

性別: 男

年齡: 80后

性格: 熱情，開朗，激情。

愛好: 籃球，投籃機，羽毛球，電子遊戲

座右銘: 有動力才激情！

榮譽:

CGL飛凡杯中國電子遊戲超級聯賽季軍

大玩完華南大區CGL聯賽超樂籃球季軍

第一次玩投籃機年份: 2009

AND one——核心隊員

姓名：寧鳳嬌

綽號 : 寧寶寶

性別：女

年齡：21

性格：開朗樂觀

AND one——核心隊員

姓名: 王健平

外號: 無

性別: 男

年齡: 32

榮譽:2016年4月東城星河城反鬥樂園投籃機月賽比賽亞軍；2017年4月東城大玩家CGL東莞站晉級賽季軍；AND one戰隊排位賽季軍。

第一次玩投籃機年份: 2015年

AND one——核心隊員

姓名：張建林

性別：男

年齡：30

第一次玩投籃機年份: 2016年

AND one——核心成員

姓名: 方靜華

綽號: were

性別: 女

年齡: 19

第一次玩投籃機年份：四年級

AND one——核心隊員

姓名: 胡濤

綽號: 胡主席

性別: 男

年齡: 25

第一次玩投籃機年份: 2017

AND one——核心隊員

姓名: 謝偉淇

綽號: 阿淇

性別: 男

年齡: 19

榮譽: 2014年 神采飛揚籃球機比賽第四名

第一次玩投籃機年份: 2010

AND one——核心隊員

姓名: 許韻秋

綽號: 秋秋

性別: 女

年齡: 21

第一次玩投籃機年份: 2013年

時間如威風般劃過指尖，讓我們齊聚一堂

戰隊成立之日，揚帆起航之時！

讓我們堅持下去，共創輝煌！