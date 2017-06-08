《Dota2》官方原聲CD預購開啟北京新浪網 (2017-06-08 16:28)
喜歡《Dota 2》的玩家，想必都對遊戲中的BGM非常熟悉。聽著雄渾激昂的BGM玩遊戲，可以說是非常的帶勁。而現在大家可以自己擁有這些BGM了！V社官方近日在亞馬遜上開啟了《Dota 2》官方原聲CD的預購，感興趣的小夥伴可以去看看哦！
這張V社官方推出的《Dota 2》原聲CD共收錄了18首經典BGM，其中就包括《DOTA2》、《Reborn》等等經典曲目。光碟版CD定價為14.98美元（約合人民幣101元），黑膠碟片售價37.99美元（約合人民幣258元）。
完整曲目表
《Dota 2》官方原聲CD將於7月28日正式發售，感興趣的朋友可以前往亞馬遜進行預購了。
看點作者：中國日報（英文）
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
NBA 運動背心．運動 背心．Champion 運動背心．女運動背心．源之氣 運動背心 RM-10069．MIZUNO 女運動背心．adidas 運動背心．彩色運動背心．男運動背心．純棉運動背心．籃球運動背心．吸汗速乾運動背心．NIKE 運動 背心．竹炭運動背心．萊絲夢 運動背心．leader 運動背心．運動背心．WILDLAND 男運動背心．源之氣竹炭雙層運動背心．MJ3 女運動背心．無鋼圈運動背心．PUMA 運動背心．NIKE 運動背心．男運動背心 Nike．MORINO 吸汗速乾運動背心．bra 運動背心
新Mac評測：處理器升級意料之中亦有驚喜【北京新浪網】
微軟E3宣傳材料讓人嚇一跳 竟是一隻貨真價實的蝎子！【北京新浪網】
尋火星生命？需另闢蹊徑【北京新浪網】
微軟E3發佈會前瞻：最強主機天蝎座看點頗多【北京新浪網】
iOS 11上手體驗：這次終於有流量開關了【北京新浪網】