喜歡《Dota 2》的玩家，想必都對遊戲中的BGM非常熟悉。聽著雄渾激昂的BGM玩遊戲，可以說是非常的帶勁。而現在大家可以自己擁有這些BGM了！V社官方近日在亞馬遜上開啟了《Dota 2》官方原聲CD的預購，感興趣的小夥伴可以去看看哦！

這張V社官方推出的《Dota 2》原聲CD共收錄了18首經典BGM，其中就包括《DOTA2》、《Reborn》等等經典曲目。光碟版CD定價為14.98美元（約合人民幣101元），黑膠碟片售價37.99美元（約合人民幣258元）。

完整曲目表

《Dota 2》官方原聲CD將於7月28日正式發售，感興趣的朋友可以前往亞馬遜進行預購了。

看點作者：中國日報（英文）