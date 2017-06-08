一直以來，索尼的E3展前發佈會在規模、氛圍和收效上總能碾壓其他對手，也是大多數玩家不願錯過的一場盛會。而事實也證明，只要一有機會，索尼更會憋點大招懟上微軟。然而今年來看，這樣的機會似乎並不好找，他們甚至主動給微軟提了一個話題：我們PS4家族的遊戲陣容是最強大的。

日前，索尼官方公佈了部分E3參展遊戲：《戰神》（God of War）、 《蜘蛛俠》（Spider Man）、《神秘海域：失落遺產》（Uncharted： The Lost Legacy）、《人生盡頭》（Days Gone）和《GT Sport》。

以下是外媒Polygon對索尼E3發佈會的預測和期待：

硬體仍能搞點事

限量版金色纖薄型PS4將在6月9日以249.99美元的特價出售，如果索尼在E3的發佈會上宣布這次降價促銷是永久性的，想必玩家不會太驚訝。

未來索尼PS4 Pro必將正面迎戰微軟的Xbox天蝎座，最好的反擊辦法就是降價。天蝎座的價格可能是500美元，所以只要PS4 Pro再賣便宜點，或許會有更多人對昂貴的天蝎座望而卻步。

PSVR或許也有可能降價，但是如果399.99美元能夠得到一個PSVR頭顯、攝像頭和部分優秀的VR遊戲會更划算。另外由於發佈會現場很難對VR遊戲做出演示，所以別指望PSVR及其相關遊戲會成為發佈會重點，索尼或許會展示一兩款VR作品以示其對該VR設備的支持力度。

如果還有人提到「Vita」這個詞，他可能喝醉了，還是想點更實際的吧。

《死亡擱淺》（Death Stranding）

儘管去年E3上的預告片相當驚艷，我們還是對小島秀夫的這款遊戲知之甚少。所有人都期待今年的E3大展上小島將公佈更多的遊戲信息。然而他剛剛在Twitter上表示因為在全力開發中，《死亡擱淺》將不會參展E3，大家只能寄希望於他做客傑夫·基思利（Geoff Keighley）的E3 Coliseum（E3大劇場）時透露些新作細節了（訪談時間：太平洋時間6月14日下午3：15 - 4：15，即日期:6月15日上午6：15-7：15）。

《莎木3》（Shenmue 3）

儘管不是PS獨佔，但索尼對其的支持力度還是挺大的：2015年的索尼E3發佈會上，鈴木裕為該作發起眾籌，索尼本身也在之後慷慨解囊鼎力相助。如果鈴木裕能在今年E3上發佈本作最新的預告片以及相關細節一定能再次引燃玩家們的熱情。

《人生盡頭》以及《戰神》

索尼應該會公佈這兩款作品在PS4 Pro上的遊戲演示，時間會更長，展示出更好的遊戲畫面和品質。

（《戰神》E3巨型牆體海報接近完工）

驚喜

這是我們對索尼最大的期待，因為他們總是善於製造驚喜。還記得《最後的守護者》的震撼回歸嗎？還記得《生化危機7》的正式公佈嗎？索尼可能比其他的廠商更能為我們帶來甜蜜的驚喜，他們精於此道。

這也是為什麼索尼的發佈會總是最激動人心，我們不知道將會發生些什麼，也很期待會有什麼驚喜在等著我們。

看點作者：千龍網中國首都網