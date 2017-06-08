親愛的召喚師：

我們將在6月9日10點左右更換每周免費英雄啦。

下面為大家介紹下新一周的免費英雄——

什麼是每周免費英雄呢？新玩家們會發現就算你沒有買英雄，在遊戲中也有13個免費英雄可以使用。免費英雄我們會在每周五輪換，這樣大家不用花錢也能體驗到不同英雄帶來的不同樂趣。同時免費英雄中有很多適合新手使用的英雄，這樣也可以避免新手玩家在看到眾多英雄后不知道該選什麼。

另外，在中國的伺服器中，我們額外增加了三個永久免費的英雄——寒冰射手艾希、德瑪西亞之力蓋倫和符文法師瑞茲。這三個英雄是永久免費供所有玩家使用的。主要目的也是便於那些剛剛打完新手實戰訓練營的玩家能夠至少有一個自己會用的英雄。

看點作者：齊魯晚報