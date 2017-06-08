《全面戰爭：戰錘2》「高等精靈」新情報 戰鬥力超強北京新浪網 (2017-06-08 16:35)
早在四月Creative Assembly就正式公佈了《全面戰爭：戰錘2》，如今，製作組又為我們帶來了遊戲中「高等精靈」的全新情報。
「高等精靈」是一個機警的種族，他們以外交手段作為武器，狡詐的在各個派系之中坐收漁翁之力，他們並不是可以信賴的一群。在戰場上，萬萬不能被他們優雅的外表所迷惑，因為他們的戰鬥力也十分頑強。
官方介紹，「高等精靈」在遊戲中一個非常強力的種族，他們精通各種戰鬥技巧，包括騎兵，弓箭手等致命兵種都會悉數登場。
與《全面戰爭：戰錘2》的全部派系一樣，根據派系領袖的選擇，「高等精靈」有兩個不同的出生地點。兩位領袖分別是「Tyrion」與他的兄弟「Teclis」，兩位領袖的能力與技能都各不相同。
「高等精靈」最兇猛的單位莫過於強大的騎兵，但令敵人聞風喪膽的還有他們的空中猛獸單位。選擇「高等精靈」，玩家可以部署六種不同的空中單位，包括巨龍到雄鷹不等，例如巨龍就可以噴射出威力強大的火球，攻擊大群敵人。
遊戲包括四大派系：蜥蜴人、高等精靈、暗夜精靈以及鼠人，這些派系將為爭奪great vortex的控制權展開大戰，對於戰錘系列的粉絲來說，在兩年內連續玩到兩款戰錘遊戲，想必非常興奮。
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