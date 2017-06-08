今日，Rising Star工作室發佈了新作《致命預感：桌面遊戲》新預告片，國外媒體將這段35分鐘的預告縮減到了2分鐘，可以看到，這款遊戲性實際上是一款桌游，玩家需要利用手中的卡牌與其他玩家對戰。

最新預告：

【遊俠網】《致命預感：桌面遊戲》新預告

目前這款遊戲已經通過了眾籌，原計劃籌集5萬美元，最終籌集的金額達到了14萬，《致命預感：桌面遊戲》是一款以2-4人為主的桌面遊戲。