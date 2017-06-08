NBA總冠軍系列賽關鍵第3戰，「詹皇」LeBron James與Kyrie Irving分別攻下全隊最高的39分與次高的38分，但騎士最終還是不幸以113：118敗給勇士，勇士主帥Steve Kerr（柯爾）賽後受訪時表示，騎士輸球的關鍵因子是「體能」。

「他們累了。」Kerr要求他的球員要正面防守James與Irving，他認為「體能」是本場比賽相當關鍵的因素。

Kerr認為騎士的兩大球星體能已經達到極限，因此他們才能夠在比賽末段打出一波11：0的攻勢，中場才能以5分之差收下勝利，系列賽取得3：0的「聽牌」優勢。

「我們認為James與Irving整場比賽都是採用1對1的進攻方式。」Kerr表示：「他們分別攻下39以及38分，都相當驚人，但相對之下，體能的消耗對他們來說是一大考驗。」

「當你整場45分鐘的比賽，你都用單打獨鬥的方式來比賽，我相信很少人能夠如此支撐下去，我不確定我的策略對不對，他們兩大巨星的打法太瘋狂了，但我們仍保持我們的節奏，而我們的防守策略也終於奏效。」

騎士最後8投全部失手，第4節20投僅3中，James與Irving兩個人加起來10投僅1中。

James對於Kerr的「疲憊說」也有所回應，James表示：「不，我並不感到疲累，我只是投不進而已，我對於這場比賽百分之百的投入，我並不會把體能當作輸球的藉口，只是他們投進了，而我們沒投進罷了。」