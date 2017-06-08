MLB／隊友火力相挺 Z魔神拿到第8勝NOWnews今日新聞 (2017-06-08 16:21)
響尾蛇隊「Z魔神」Zack Greinke今天不是最佳狀態，投5局失3分，不過靠著隊友打擊力挺，仍以7比4擊敗教士，Z魔神拿到第8勝（3敗），與道奇隊Clayton Kershaw、洛磯隊Antonio Senzatela並列國家聯盟勝投王。
Z魔神今天確實狀況不理想，先發5局就用了102球，被擊出7支安打包括Yangervis Solarte一局上轟出的陽春彈（本季第5轟），失3分，三振8次、保送1次。
響尾蛇隊總教練Torey Lovullo表示我們贏得很漂亮，今天Zack（Z魔神）狀況確實不好，投得有點掙扎，控球不太理想，但他還是能投完5局拿到勝投，達到最基本的要求。
Z魔神能拿勝投，隊友幫了大忙，3局下Jake Lamb先轟3分彈（本季第15轟），接著Brandon Drury再轟2分砲（本季第5轟），單局攻下5分，全力支援Z魔神。
教士隊先發投手Luis Perdomo投4局失5分，本季首勝尚未開張，吞下3連敗。影片連結
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