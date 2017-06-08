艾爾頓強大病初癒 一周三場演唱會超拚命NOWnews今日新聞 (2017-06-08 16:28)
英國傳奇歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）回來啦！今年四月強叔於南美洲巡迴時意外遭到細菌感染，讓他鬼門關前走一遭，被迫中斷後續行程飛回英國療養。而他已於近日回歸舞台，更於一周內一連舉辦三場演唱會，表示他仍老當益壯，身體好得很。
70歲的英國傳奇歌手艾爾頓強今年四月於南美洲巡迴時遭到細菌感染，身體狀況急轉直下，讓他不得不中斷所有行程從智利飛回英國療養，之後更爆出強叔一度被送進加護病房，有生命危險。但艾爾頓強仍證明自己老當益壯，近日他已於英國伯明罕舉辦復出演唱會上，他穿著超吸睛的花色西裝登台，搭配百萬名琴自彈自唱，更於一周內舉行三場演唱會，讓人看不出他才剛大病初癒。
自從強叔四月生病後就取消了不少場次，連帶讓他的拉斯維加斯大秀被迫延期。而近日他也宣布將帶著百萬名琴重回拉斯維加斯，於今年10月至明年3月在拉斯維加斯著名的The Colosseum at Caesars Palace駐場表演，總共27場的門票也將於本月10日開賣。
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