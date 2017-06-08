BIGBANG T.O.P睜眼 媽媽：能認出我了中央社 (2017-06-08 15:40)
（中央社台北8日綜合報導）南韓天團BIGBANG 成員T.O.P（崔勝鉉）疑因過量服用鎮定劑，失去意識送醫，他的母親今天進加護病房探視後表示，兒子狀況好很多，能睜眼也能認出媽媽。
T.O.P的母親今天進行探視後向記者表示，兒子「情況好轉很多」，並說T.O.P已經能睜開眼睛，也能認出媽媽。
T.O.P的母親昨晚探視兒子時，僅用了8分鐘，她今天在會面時間前20分鐘抵達梨大醫院，進入病房前表情凝重，並在病房內待了約40分鐘。
T.O.P因被查出呼大麻於5日遭到不拘留起訴後，由江南警察局義警隊轉至首爾陽川區的4機動團服務，但6日稍早卻傳出昏倒送醫消息，診察結果推斷是由於鎮定劑使用過量導致深度嗜睡狀態。
韓媒體育首爾報導，法院今天已向首爾警察廳第4機動團42中隊遞送公訴狀，預計明天會解除T.O.P的職務。
若T.O.P被解除目前職務，康復出院後則必須直接返家，且至法院宣布判決前的這段時間，皆不計入服役期間。
T.O.P所屬公司YG娛樂也發表聲明致歉，「對因為T.O.P一連串不光彩事件感到失望受傷的各位深深致歉」。（譯者：中央社廖禹揚）1060608
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